В УБРиР прошел День технологий для свердловских банков

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Директором департамента развития информационных технологий Уральского банка ...19.07.2021 Владельцы карт УБРиР или ПСБ могут пользоваться банкоматами обоих банков без комиссий
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Владельцы карт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) или Промсвязьбанка ...27.07.2016 Руководителем департамента электронного бизнеса УБРиР стал Вадим Белопольский
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. Управляющим директором — руководителем департамента электронного бизнеса Уральского ...17.07.2015 В УБРиР прошли дни технологий Microsoft
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с компанией Microsoft провел ...24.09.2009 ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» признано лидером среди банков Свердловской области по сумме чистых активов по версии журнала «Коммерсант-Деньги»
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2009. Опубликован очередной рейтинг журнала «Коммерсант-Деньги» «200 крупнейших банков России ...