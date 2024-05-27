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27.05.2024

В УБРиР прошел День технологий для свердловских банков

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Группа компаний Softline провела в головном офисе Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Екатеринбурге День технологий для региональных банков. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.

В ходе мероприятия эксперты из IT-компаний презентовали менеджерам уральских банков свои разработки в сфере программного обеспечения, серверные и инфраструктурные решения. Также там были подняты вопросы импортозамещения в сфере ИТ, хранения и управления большими данными, автоматизации управления рабочими местами, обучения персонала в IT-секторе. Кроме того, представителям показали новейшие образцы платежных терминалов и другого оборудования.

«УБРиР заинтересован во внедрении самых передовых технологических решений для клиентов. Поэтому нам важно быть в курсе актуальных трендов и новинок российских разработчиков. Мы с радостью приняли на нашей площадке День технологий уже во второй раз. ИТ сегодня — важная составляющая банковского бизнеса, поэтому диалог между представителями обеих сфер необходим», — отметил руководитель департамента развития информационных технологий УБРиР Антон Суворов.
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