Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 78 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 54,60 коп., до 89,70 руб., евро — на 78,34 коп., до 97,09 руб.