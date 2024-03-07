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Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 78 коп. 

УрБК, Москва, 24.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 54,60 коп., до 89,70 руб., евро — на 78,34 коп., до 97,09 руб.
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