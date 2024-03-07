Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 78 коп. 

УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2024 года. Курс доллара ...06.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 06.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2024 года. Курс доллара ...07.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...23.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 23.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2024 года. Курс ...