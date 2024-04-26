ФАС потребовала от крупнейших авиакомпаний принять меры для обеспечения доступности билетов

ФАС потребовала от шести российских авиакомпаний объяснить их ценовую политику

Российские авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты из-за подорожавшего топлива

Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста стоимости авиакеросина во II квартале 2018 года. Об ...