ФАС потребовала от крупнейших авиакомпаний принять меры для обеспечения доступности билетов

УрБК, Москва, 26.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота», «Победы», «Уральских ...25.04.2022 Российские авиакомпании получат частичную компенсацию расходов по возвратам билетов пассажирам
УрБК, Москва, 25.04.2022. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин провел совещание, на котором ...05.06.2018 Российские авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты из-за подорожавшего топлива
Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста стоимости авиакеросина во II квартале 2018 года. Об ...05.06.2018 Российские авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты из-за подорожавшего топлива
УрБК, Москва, 05.06.2018. Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста стоимости авиакеросина во II ...24.02.2015 Правительство РФ рассмотрит меры поддержки пассажирских авиаперевозок
УрБК, Москва, 24.02.2015. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет в Самаре совещание о мерах поддержки ...