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ФАС потребовала от крупнейших авиакомпаний принять меры для обеспечения доступности билетов

УрБК, Москва, 24.05.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от крупнейших авиакомпаний провести анализ расходов, которые включаются в себестоимость авиаперевозок, и принять все меры для обеспечения их доступности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

В апреле этого года депутаты от фракции СРЗП Яна Лантратова и Валерий Гартунг обратились в ведомство с просьбой о проверке авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по внутрироссийским направлениям из-за скачка цен на них в экономклассе. Отмечалось, что, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года увеличилась на 42% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (до 7 тыс. 244 руб.), в марте — на 23% (до 7 тыс. 345 руб.).

По словам главы ФАС Максима Шаскольского, ведомство направило письма в крупнейшие авиакомпании о необходимости провести анализ расходов, включаемых в себестоимость авиаперевозок, эффективности применяемых способов закупки и принять все меры для обеспечения доступности авиаперевозок на внутренних воздушных линиях для всех категорий граждан.
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