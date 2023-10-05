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ФАС возбудила 28 дел из-за необоснованных цен на топливо на АЗС в 19 регионах России

УрБК, Москва, 02.02.2024. По итогам мониторинга цен на российских АЗС в 19 российских регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства, заявил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках РФ».

«Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах», — цитирует М. Шаскольского «Коммерсантъ».

Ранее УрБК писал, что в октябре 2023 года ФАС направила 32 компаниям письмо с требованием снизить стоимость топлива в рознице. Тогда было возбуждено шесть дел в пяти регионах России.
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