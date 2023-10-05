ФАС возбудила 28 дел из-за необоснованных цен на топливо на АЗС в 19 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 32 компаниям письмо с требованием снизить стоимость топлива в ...

ФАС России потребовала от 32 компаний снизить цены на бензин

ФАС России потребовала от 32 компаний снизить цены на бензин

ФАС уличила оператора Tele2 в завышении тарифов на услуги связи во время пандемии

УрБК, Москва, 15.07.2020. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора Tele2 за ...