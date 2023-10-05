ФАС возбудила 28 дел из-за необоснованных цен на топливо на АЗС в 19 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 32 компаниям письмо с требованием снизить стоимость топлива в ...05.10.2023 ФАС России потребовала от 32 компаний снизить цены на бензин
УрБК, Москва, 05.10.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила 32 компаниям письмо с требованием ...15.07.2020 ФАС уличила оператора Tele2 в завышении тарифов на услуги связи во время пандемии
УрБК, Москва, 15.07.2020. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора Tele2 за ...06.06.2019 ФАС возбудила дело в отношении официального импортера Philips
УрБК, Москва, 06.06.2019. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Сангфей СЕС Электроникс ...27.02.2010 Федеральная антимонопольная служба РФ: В России оптовые цены на нефтепродукты выше, чем цены на соответствующих мировых товарных рынках
УрБК, Москва, 27.02.2010. Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила и направила в Правительство РФ, ...