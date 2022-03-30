Федеральные ритейлеры снизили наценку на товары «первой цены» с 22% до 5%

УрБК, Москва, 30.03.2022. Несколько крупных торговых сетей отказались ограничивать наценки на сахар. Об этом сообщили ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
УрБК, Москва, 12.01.2022. Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые ...29.12.2021 Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары в среднем до 14%
Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары. Об этом рассказал руководитель ФАС ...29.12.2021 Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары в среднем до 14%
УрБК, Москва, 29.12.2021. Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары. Об этом ...