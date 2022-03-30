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Вчера, 13:44

Федеральные ритейлеры снизили наценку на товары «первой цены» с 22% до 5%

УрБК, Москва, 02.02.2024. Крупнейшие торговые сети снизили наценки на ряд наиболее доступных товаров в каждой товарной категории (товары «первой цены») до 5%. Это произошло под давлением со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации».

«ФАС постоянно проводит работу с федеральными торговыми сетями. Торговые сети добровольно снижают наценки на так называемые товары первой цены — это наиболее доступные товары в каждой товарной категории. Благодаря нашей работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей по товарам «первой цены» во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%. Если на начало августа 2021 года наценка составляла 22%, то сейчас это 5%», — цитирует ТАСС М. Шаскольского.

Ранее УрБК писал, что по рекомендации ФАС авиакомпании снизили цены на билеты в период новогодних праздников. А заведующий кафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности имени М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ Андрей Тенишев рассказал в авторской колонке УрБК о росте цен и нюансах работы ФАС.
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