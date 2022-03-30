Федеральные ритейлеры снизили наценку на товары «первой цены» с 22% до 5%

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Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail отказались ограничивать наценки на сахар

УрБК, Москва, 30.03.2022. Несколько крупных торговых сетей отказались ограничивать наценки на сахар. Об этом сообщили ...

Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты

Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...

Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты

УрБК, Москва, 12.01.2022. Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые ...

Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары в среднем до 14%

Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары. Об этом рассказал руководитель ФАС ...

Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары в среднем до 14%

УрБК, Москва, 29.12.2021. Крупные ритейлеры в РФ добровольно снизили наценки на социально значимые товары. Об этом ...