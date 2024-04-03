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Средняя стоимость авиаперелета в экономклассе по России выросла на 25% в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. Средняя стоимость полета по России в экономклассе (в расчете на 1 тыс. км) в I квартале 2024 года составила 7 тыс. 015 руб., на 25% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

«Для сравнения: средний показатель за 2023 год составил 6 тыс. 649 руб. В марте 2024 года средняя стоимость перелета эконом-классом на внутренних рейсах выросла на 23% к марту прошлого года до 7 тыс. 345 руб.», — пишет издание.

Участники отрасли возможными причинами подорожания называют изменение структуры перелетов в пользу международных направлений, отмену субсидий, инфляцию и рост цен на топливо.
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