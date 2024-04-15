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В Свердловской области в 2024 году соцконтракт помог зарегистрировать 100 новых бизнес-проектов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. С начала 2024 года в рамках социального контракта при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») зарегистрировалось около 100 новых предпринимателей и самозанятых, сообщает пресс-служба фонда.

Как поясняет фонд, соцконтракт — это особая форма материальной поддержки, которая позволяет получить выплаты малоимущим и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и стремится ее разрешить, в том числе до 350 тыс. руб. на открытие своего дела и до 200 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства.

Директор СОФПП Валерий Пиличев сообщил, что с начала года обучение в фонде прошли около 130 получателей соцконтракта, а в 2023 году этот механизм помог зарегистрировать деятельность почти 400 предпринимателям и самозанятым, обучить 630 человек и подготовить 970 бизнес-планов.

«Наша миссия как института поддержки малого и среднего бизнеса — помочь стать предпринимателями тем, кто желает выйти из трудной жизненной ситуации. Для этого мы консультируем, обучаем, помогаем написать бизнес-план, зарегистрировать свой бизнес. Мера поддержки особенно востребована в менее крупных городах Свердловской области», — подчеркнул Валерий Пиличев.

Он также напомнил, что, по данным Минсоцполитики, всего с начала 2024 года было заключено 1 тыс. 744 социальных контракта, из которых 366 направлены на осуществление предпринимательской деятельности, а 1 тыс. 185 — на поиск работы.
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