Свердловская область вошла в топ-5 по уровню развития государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Средний Урал занял пятое место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2023 году. Об этом сообщил информационный портал Свердловской области.



В рейтинге оценивалась эффективность работы органов власти, их открытость для инвесторов и готовность оказывать консультационную и финансовую поддержку проектам ГЧП.



«В регионе действуют 69 концессионных соглашений, с общим объемом инвестиций около 54 млрд руб., из них самое большое количество в коммунально-энергетической сфере (46) и 20 — в социальной», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, добавив, что на федеральном уровне заключено одно соглашение, на региональном — 13, на муниципальном — 55.