Свердловская область вошла в топ-5 по уровню развития государственно-частного партнерства

УрБК, Москва, 20.03.2023. За 2022 год в проекты государственно-частного партнерства, прошедшие коммерческое закрытие, ...08.10.2015 Свердловская область потеряла 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития
Свердловская область за год опустилась на 35 позиций в рейтинге социально-экономического развития и эффективности ...11.06.2014 Губернаторов оценят по уровню развития частно-государственного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2014. Минэкономразвития РФ утвердило новую методику оценки эффективности глав регионов по ...12.03.2014 Свердловская область вошла в топ-6 регионов по реализации государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2014. Свердловская область вошла в топ-6 регионов по реализации государственно-частного ...22.06.2009 В рейтинге оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по итогам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловская область заняла 74-е место
УрБК, Москва, 22.06.2009. Согласно рейтингу оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов ...