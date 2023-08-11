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В Екатеринбурге на первом этапе гидравлических испытаний трубопроводов выявлено 23 повреждения

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге в период с 20 по 24 мая прошел первый этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Выявлено 23 повреждения, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.

Так, повреждения были зафиксированы в районе улиц Комиссаров, Уральской, Пионеров, Авиационной, 8 Марта, Волгоградской, Луначарского, Решетникова, Шефской, Космонавтов, Дзержинского, Красных Борцов, Цвиллинга, Посадской.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

«Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора», — уточнили в пресс-службе компании.

Следующий этап опрессовок пройдет с 17-21 июня.
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