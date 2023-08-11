В Екатеринбурге на первом этапе гидравлических испытаний трубопроводов выявлено 23 повреждения

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Екатеринбурге завершился последний этап гидравлических испытаний трубопроводов. В ...12.08.2022 В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. «Екатеринбургская теплосетевая компания» завершила последний централизованный этап ...03.08.2018 Второй этап опрессовок выявил 25 повреждений трубопроводов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В ходе второго этапа опрессовок в Екатеринбурге специалисты Екатеринбургской ...24.05.2018 В Екатеринбурге в ходе первого этапа опрессовок выявили 35 повреждений трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Екатеринбурге в ходе первого этапа гидравлических испытаний трубопроводов ...08.08.2012 В Екатеринбурге в ходе опрессовок произошло два повреждения трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. В ходе пятого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявлено два повреждения трубопроводов, ...