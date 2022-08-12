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В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Екатеринбурге завершился последний этап гидравлических испытаний трубопроводов. В ходе них удалось обнаружить 12 дефектов на магистральных и распределительных сетях. Ремонтные бригады уже исправляют их, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.

Гидравлические испытания нужны для подготовки к зиме. В ходе них можно найти слабые места на теплотрассах и своевременно их устранить. Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды без отключения горячего водоснабжения.

«Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора», — говорится в сообщении.
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