В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. «Екатеринбургская теплосетевая компания» завершила последний централизованный этап ...27.06.2019 В Екатеринбурге в ходе опрессовок обнаружены 24 повреждения трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Екатеринбурге при проведении гидравлических испытаний (опрессовок) были обнаружены 24 ...03.08.2018 Второй этап опрессовок выявил 25 повреждений трубопроводов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В ходе второго этапа опрессовок в Екатеринбурге специалисты Екатеринбургской ...24.05.2018 В Екатеринбурге в ходе первого этапа опрессовок выявили 35 повреждений трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В Екатеринбурге в ходе первого этапа гидравлических испытаний трубопроводов ...01.06.2017 В ходе опрессовок в Екатеринбурге выявили более 20 повреждений магистральных трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2017. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) завершили первый этап ...