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Социальные выплаты свердловским медикам увеличены до 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Максимальный размер социальных выплат медикам в Свердловской области увеличен с 18,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства региона, пишет департамент информполитики Среднего Урала.

В региональном бюджете на эти цели выделено 157 млн руб. Размер социальных выплат колеблется в диапазоне от 4,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Ежемесячные выплаты получают сотрудники, оказывающие медицинскую помощь гражданам в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Вне ОМС выплаты получают медики, оказывающие помощь по таким профилям заболеваний, как психиатрия, фтизиатрия, ВИЧ и паллиативная помощь. Всего заявленным критериям соответствуют работники 121 медицинской организации в области.

Новый размер выплат действует с 1 марта 2024 года.
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