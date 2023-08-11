Социальные выплаты свердловским медикам увеличены до 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Губернатор Свердловской области поднял ежегодные выплаты студентам-медикам, которые ...02.07.2020 На допвыплаты медикам за борьбу с коронавирусом за июль из федерального бюджета направят 7,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 02.07.2020. На выплаты задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией медикам правительство РФ ...04.02.2010 В январе 2010 года в Свердловской области на выплаты пенсий и других социальных выплат в доставочные и кредитные организации направлено 9,9 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2010. В январе 2010 года начисление и выплата пенсий и социальных доплат, которые находятся в ...08.10.2009 В Свердловской области в сентябре 2009 года на выплату пенсии и других социальных выплат направлено 7,66 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2009. В Свердловской области в сентябре 2009 года Отделением ПФР по Свердловской области на ...08.09.2009 В августе 2009 года в Свердловской области на выплату пенсии и других социальных выплат было направлено 7,61 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2009. В августе 2009 года Отделением ПФР по Свердловской области на выплату пенсии и других ...