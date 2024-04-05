Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — снизился на 2 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2024 года. Курс доллара США вырос на 5,99 коп., до 90,24 руб., евро — снизился на 2,01 коп., до 97,87 руб.