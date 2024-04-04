Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — вырос на 15 коп.

УрБК, Москва, 16.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 10,18 коп., до 91,25 руб., евро — вырос на 15,85 коп., до 98,82 руб.