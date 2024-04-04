Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — вырос на 15 коп.

Урбк, Москва, 04.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2024 года. Курс доллара ...28.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — снизился на 14 коп.
УрБК, Москва, 28.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 марта 2024 года. Курс доллара ...21.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...