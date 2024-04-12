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Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 17.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 33,34 коп., до 90,92 руб., евро — вырос на 7,11 коп., до 98,89 руб.
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