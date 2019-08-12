Большинство россиян сомневаются в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность

Большинство россиян, 65%, считают, что основная цель снижения объема и веса упаковок продуктов — попытка обмануть ...

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2015. Половина жителей России считает, что число бедных семей в стране будет увеличиваться. ...

УрБК, Москва, 30.01.2015. Более половины соискателей готовы умерить свои зарплатные аппетиты ради трудоустройства, ...

ВЦИОМ: Две трети россиян не разводятся только из-за детей

Главной причиной для сохранения брака являются, считает большинство россиян, общие дети. Именно ради них две трети ...