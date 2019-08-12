Большинство россиян сомневаются в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность

Большинство россиян, 65%, считают, что основная цель снижения объема и веса упаковок продуктов — попытка обмануть ...29.07.2015 ВЦИОМ: 50% россиян прогнозируют рост числа бедных в стране
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2015. Половина жителей России считает, что число бедных семей в стране будет увеличиваться. ...30.01.2015 Половина россиян готова на снижение зарплаты ради трудоустройства
УрБК, Москва, 30.01.2015. Более половины соискателей готовы умерить свои зарплатные аппетиты ради трудоустройства, ...13.11.2009 ВЦИОМ: Две трети россиян не разводятся только из-за детей
Главной причиной для сохранения брака являются, считает большинство россиян, общие дети. Именно ради них две трети ...04.02.2009 52% россиян считают возможным ухудшение экономического положения предприятия, на котором работают
Более половины россиян (52%) считают возможным ухудшение экономического положения предприятия, на котором работают, в ...