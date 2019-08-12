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Вчера, 17:21

Большинство россиян сомневаются в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность

УрБК, Москва, 23.05.2024. Большинство жителей РФ (58%) сомневаются в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность. При этом 31% населения страны считает, что сделать это скорее легко. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, мужчины (36%) оптимистичнее смотрят на перспективы трудоустройства с желаемым окладом, чем женщины (27%). Если говорить о возрасте, большую уверенность в возможности найти работу под свои зарплатные ожидания выражают старшие миллениалы (38%).

Что касается мнений о динамике зарплат, жители страны в равной степени отмечают как их рост у большинства сограждан (37%), так и отсутствие каких-либо изменений (38%). При этом гораздо реже звучит мнение о снижении уровня оплаты труда (16%).

Кроме того, 66% россиян не уверены, что сегодня хорошее время для оформления кредита. По-другому считают 12% (в 2023 году — 16%).
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