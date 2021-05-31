ФАС запускает информсистему «Антикартель» для контроля госторгов

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УрБК, Москва, 16.03.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценивает ущерб от картелей в сфере ...

ФАС: В России в 2016 году число выявленных картелей выросло на 30%

УрБК, Москва, 30.03.2017. ФАС России в 2016 году выявила 330 картелей. Это на 30% больше, чем годом ранее, сообщает ...