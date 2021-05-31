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Вчера, 16:40

ФАС запускает информсистему «Антикартель» для контроля госторгов

УрБК, Москва, 22.05.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок к закону «О защите конкуренции», предусматривающий создание и использование государственной информационной системы ГИС «Антикартель». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Система будет в онлайн-режиме мониторить ход закупок государства, госкомпаний, а также имущественных торгов на предмет выявления антиконкурентных соглашений.

«Сейчас доля картелей на торгах достигает 85-90% от общего количества возбуждаемых дел, связанных с антиконкурентными сговорами. При расследовании картелей ФАС уже использует в опытном режиме автоматизированную информационную систему «Антикартель» — наработки этой системы будут использованы в новой ГИС «Антикартель», — пишет издание.

Стоимость выполнения работ по созданию первой очереди ГИС составила 240,9 млн руб.
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