В Свердловской области продажа алкогольной продукции в 2023 году составила 23 млн декалитров

Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии 2019 года вырос на 16,7% по сравнению с ...10.12.2019 Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии вырос на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Объем потребления алкогольной продукции в Свердловской области в I полугодии 2019 года ...07.02.2017 В Свердловской области в 2016 году изъято из оборота 4,9 тыс. литров алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В Свердловской области в 2016 году изъято из оборота по причине несоответствия ...22.03.2013 Нижнетагильское кафе «Райский уголок» оштрафовано за торговлю алкоголем без лицензии
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2013. Прокуратурой Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила было установлено, что в ...27.04.2009 В 2008 году оборот алкогольной продукции в розничной торговле Свердловской области составил 10,2% в структуре общего товарооборота
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2009. В Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области состоялся круглый стол по ...