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В Свердловской области продажа алкогольной продукции в 2023 году составила 23 млн декалитров

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Свердловской области продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в 2023 году составила 23 млн дал, что на 3% выше, чем в предыдущем году. Об этом заявила заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Она также отметила, что Свердловская область по розничной продаже алкогольной продукции занимает первое место среди субъектов Уральского федерального округа и пятое место среди субъектов Российской Федерации, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Основной объем продаж алкогольной продукции в регионе приходится на крепкие спиртные напитки: водка, ликероводочные изделия — 37%, вино — 26%, шампанские вина — 8%, коньяки — 5%, иная алкогольная продукция — 24%.
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