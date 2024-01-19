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19.01.2024

На Среднем Урале спрос на крепкие ликероводочные изделия за год вырос на 22,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области спрос на ликероводочные изделия крепостью выше 25% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом вырос за год на 22,7%, на коньяк — на 9,3%. Продажи ликерного вина за год увеличились на 50,9%, шампанского — на 9,9%, вина — на 5,1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Согласно исследованию, наибольшей популярностью у свердловчан пользуется пиво. Так, продажи пивной продукции за период с января по сентябрь прошлого года составили 61,7 л на душу населения (+2,9% за год).

В целом по стране спрос на коньяк увеличился на 9,7%, крепких ликероводочных изделий — на 21,5%, фруктового вина — на 19%, игристых вин — на 9,6%. В то же время сократилось потребление водки — на 0,9%.

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, за последние два года продажи алкоголя достигли пиковых значений. При этом он отмечает, что, несмотря на незначительное уменьшение спроса год к году, доминирующее положение на рынке крепкого спиртного в стране занимает водка — на нее приходится около 70% общего объема продаж.
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