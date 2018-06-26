Минфин: Повышение ставки НДС разгонит инфляцию

Материалы по теме

Минфин РФ не ожидает резкого роста инфляции после повышения ставки НДС

УрБК, Москва, 26.06.2018. Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов не ...

Увеличение НДС может сократить прибыль бизнеса на 25%

Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может существенно сократить прибыль бизнеса и привести к ...

Увеличение НДС может сократить прибыль бизнеса на 25%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может существенно ...

Правительство РФ предлагает повысить НДС до 20%

УрБК, Москва, 14.06.2018. Правительство РФ предлагает повысить НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ...

Минфин РФ выступил за сокращение отчислений в соцфонды и повышение НДС

УрБК, Москва, 13.03.2017. Минфин РФ считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при ...