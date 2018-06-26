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Вчера, 14:25

Минфин: Повышение ставки НДС разгонит инфляцию

УрБК, Москва, 23.05.2024. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) может привести к росту уровня инфляции в России. Такое мнение высказал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«Поддерживаем предложение депутатов и бизнеса, озвученное в рамках проведенных консультаций, не повышать ставки НДС, рост которых может привести к разгону инфляции», — цитирует его «Коммерсантъ».

В рамках изменения налогового законодательства Минфин также планирует расширить горизонт возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Кроме того, при расчете расходов компании смогут уменьшать объем налогооблагаемой прибыли. Налогообложение доходов по депозитам также останется на текущем уровне.
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