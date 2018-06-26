Минфин: Повышение ставки НДС разгонит инфляцию

УрБК, Москва, 26.06.2018. Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов не ...15.06.2018 Увеличение НДС может сократить прибыль бизнеса на 25%
Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может существенно сократить прибыль бизнеса и привести к ...15.06.2018 Увеличение НДС может сократить прибыль бизнеса на 25%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2018. Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может существенно ...14.06.2018 Правительство РФ предлагает повысить НДС до 20%
УрБК, Москва, 14.06.2018. Правительство РФ предлагает повысить НДС с 18% до 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ...13.03.2017 Минфин РФ выступил за сокращение отчислений в соцфонды и повышение НДС
УрБК, Москва, 13.03.2017. Минфин РФ считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при ...