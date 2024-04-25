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Вчера, 14:03

Доля оплат сотовой связи офлайн снизилась в России до 6%

УрБК, Москва, 23.05.2024. К 2024 году доля платежей за сотовую связь через банкоматы и терминалы оплаты снизилась до 6% против 16% в 2019 году. Об этом свидетельствуют выводы аналитиков сотового оператора «МегаФон».

«Аналитика показала, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. Другая тенденция — рост числа клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов», — цитирует экспертов пресс-служба оператора.

В 2021 году количество абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц, составляло менее 40%, в 2024 году этот показатель превысил 46%. 30% абонентов оплачивают связь на несколько месяцев вперед. Доля тех, кто производит эту операцию несколько раз в месяц, в 2021 году составляла 16%, а в настоящее время — 14%.

По словам коммерческого директора «МегаФона» Дмитрия Рудских, вопрос удобства совершения платежа в целом становится на первое место для клиента. Например, доля оплат через Систему быстрых платежей (СБП) ежегодно растет на 10-15%.
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