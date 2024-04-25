Доля оплат сотовой связи офлайн снизилась в России до 6%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...10.02.2017 В России в 2017 году прекратит действовать национальный роуминг
УрБК, Москва, 10.02.2017. В России в период с июля по сентябрь 2017 года прекратит действовать национальный роуминг — ...12.10.2016 Абоненты оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2016. Часть абонентов сотового оператора «Мотив» осталась без связи. Как рассказали клиенты ...15.02.2013 Роуминг по России может быть отменен
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2013. Законопроект о ликвидации внутрироссийского роуминга обсуждался 14 февраля на заседании ...10.02.2010 Уральский банк Сбербанка России предоставил клиентам новые возможности по оплате услуг оператора сотовой связи «Мегафон»
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2010. Абоненты оператора сотовой связи «Мегафон» получили возможность оплачивать услуги связи ...