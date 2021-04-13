Около 10% претендентов на работу в РФ просят «черную» зарплату

УрБК, Москва, 13.04.2021. Доля россиян, которые согласны получать «черную» или «серую» зарплату, составила 36%. Во ...

УрБК, Москва, 10.09.2019. 43% россиян согласны получать на работе «серую» зарплату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ...

Юрий Лужков получил 3 миллиона рублей выходного пособия

Юрий Лужков после увольнения со своего поста получил около 3 миллионов рублей в качестве выходного пособия. Об этом ...