Около 10% претендентов на работу в РФ просят «черную» зарплату

УрБК, Москва, 13.04.2021. Доля россиян, которые согласны получать «черную» или «серую» зарплату, составила 36%. Во ...10.09.2019 Более 40% россиян согласны получать «серую» заработную плату
УрБК, Москва, 10.09.2019. 43% россиян согласны получать на работе «серую» зарплату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ...13.08.2018 Россияне винят в существовании «серых» зарплат государство, высокие налоги и недобросовестных работодателей
УрБК, Москва, 13.08.2018. Государство, высокие налоги и недобросовестные работодатели виноваты в существовании «серых» ...01.11.2016 Почти половина россиян готова работать за «серую» зарплату
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. 47% опрошенных россиян согласны получать заработную плату «в конверте». По сравнению с ...22.10.2010 Юрий Лужков получил 3 миллиона рублей выходного пособия
Юрий Лужков после увольнения со своего поста получил около 3 миллионов рублей в качестве выходного пособия. Об этом ...