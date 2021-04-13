Около 10% претендентов на работу в РФ просят «черную» зарплату

УрБК, Москва, 22.05.2024. Около 10% претендентов на работу просят платить им зарплаты неофициально, без оформления ...13.04.2021 Более трети россиян готовы получать зарплату «в конверте»
УрБК, Москва, 13.04.2021. Доля россиян, которые согласны получать «черную» или «серую» зарплату, составила 36%. Во ...10.09.2019 Более 40% россиян согласны получать «серую» заработную плату
УрБК, Москва, 10.09.2019. 43% россиян согласны получать на работе «серую» зарплату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ...13.08.2018 Россияне винят в существовании «серых» зарплат государство, высокие налоги и недобросовестных работодателей
УрБК, Москва, 13.08.2018. Государство, высокие налоги и недобросовестные работодатели виноваты в существовании «серых» ...01.11.2016 Почти половина россиян готова работать за «серую» зарплату
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. 47% опрошенных россиян согласны получать заработную плату «в конверте». По сравнению с ...