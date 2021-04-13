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Вчера, 15:03

Около 10% претендентов на работу в РФ просят «черную» зарплату

Около 10% претендентов на работу просят платить им зарплаты неофициально, без оформления трудовых отношений. Такое мнение высказали опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты.

«Среди причин такого запроса — нежелание платить алименты и погашать кредиты, а также стремление продолжать получать пособия на детей, которые предоставляются семьям с доходом ниже определенного уровня», — объясняет издание сложившуюся тенденцию.

По данным HeadHunter, нежелание платить алименты высказали 63% опрошенных, а погашать кредит — 60%. 53% респондентов хотят минимизировать свой официальный доход, чтобы получать детские пособия как малоимущие.
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