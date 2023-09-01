Продажи трубной продукции ММК выросли на 30% с 2021 года

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в международной выставке ...28.02.2023 ММК примет участие в международной выставке «Строительство — UzBuild 2023» в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 24-й Международной ...17.03.2022 ММК принимает участие в выставке Metal & Steel Middle East-2022 в Египте
УрБК, Магнитогорск, 17.03.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в международной ...31.05.2019 ММК подтвердил статус крупнейшего поставщика подката для производства труб в России
УрБК, Магнитогорск, 31.05.2019. Магнитогорский металлургический комбинат подтвердил статус крупнейшего поставщика ...14.09.2017 ММК повысил долю поставок сервисным металлоцентрам России до 40%
УрБК, Магнитогорск, 14.09.2017. Доля поставок Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в адрес сервисных ...