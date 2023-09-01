Продажи трубной продукции ММК выросли на 30% с 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2024. Трубная отрасль нарастила закупки продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на 30% по отношению к 2021 году. Об этом заявил руководитель группы по работе с предприятиями трубной промышленности ММК Александр Кадошников на общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» в Новосибирске.По его словам, рост внутреннего металлопотребления в России по итогам 2023 года составил около 12,7%, при этом ММК производит более 17% от всего объема потребляемого в РФ металлопроката.В 2023 году специалисты ММК освоили такие инновационные виды продукции для трубной отрасли, как горячекатаный листовой прокат классом прочности К60 с уменьшенным уровнем легирования толщиной 21,6 мм, горячекатаный рулонный прокат из стали марки 03ХГБ в коррозионностойком исполнении толщиной 10 мм, горячекатаный рулонный прокат из классов прочности К55, N80 толщинами от 12 мм и выше и другие.