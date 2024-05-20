Потребительские цены в апреле в РФ выросли на 0,5%

Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте — 7,82%). ...20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...26.03.2024 Потребительские цены в феврале в России выросли на 0,68%
УрБК, Москва, 26.03.2024. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года составила 7,69% (в январе — 7,44%). Об этом ...15.05.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%
Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в марте — 3,51%). ...15.05.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...