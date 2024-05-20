Потребительские цены в апреле в РФ выросли на 0,5%

УрБК, Москва, 23.05.2024. Годовая инфляция в России в апреле 2024 года составила 7,84% (в марте — 7,72%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ «Динамика потребительских цен». Потребительские цены в апреле выросли на 0,5% (в марте — на 0,39%). Согласно данным регулятора, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

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