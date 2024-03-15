Потребительские цены в феврале в России выросли на 0,68%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — ...15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...19.12.2023 Потребительские цены в ноябре в России выросли на 1,11%
УрБК, Москва, 19.12.2023. Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года составила 7,48%. Об этом говорится в ноябрьском ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...