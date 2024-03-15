Потребительские цены в феврале в России выросли на 0,68%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года составила 7,69% (в январе — 7,44%). Об этом говорится в докладе ЦБ РФ «Динамика потребительских цен». Потребительские цены в феврале выросли на 0,68%. Согласно данным регулятора, в феврале базовый индекс потребительских цен увеличился по сравнению с январем из-за роста стоимости услуг зарубежного туризма. В ЦБ отмечают, что основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает превышать возможности расширения предложения.

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