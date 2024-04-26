Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 40 коп. 

УрБК, Москва, 26.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2024 года. Курс ...19.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 95 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2024 года. Курс ...22.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 22.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 марта 2024 года. Курс доллара ...07.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 73 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2024 года. Курс доллара ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2024 года. Курс ...