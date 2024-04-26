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Вчера, 09:21

Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 40 коп. 

УрБК, Москва, 23.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 21,95 коп., до 90,19 руб., евро — на 39,82 коп., до 97,89 руб.
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