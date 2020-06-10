С начала сезона в Исети собрано 2,5 тонны мусора

В рамках очистки прибрежной зоны реки Исеть с начала сезона собрано и вывезено на полигоны 2,5 т мусора, написал глава ...10.06.2020 Администрация Екатеринбурга выделила 2,5 млн рублей на очистку акватории Исети
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Администрация Екатеринбурга выделила 2,5 млн руб. в 2020 году на очистку акватории реки ...25.10.2016 В Екатеринбурге с акватории Исети собрали 2 тонны мусора
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2016. В Екатеринбурге специалисты МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» ...26.07.2016 С начала лета в Екатеринбурге собрали свыше 5,2 тонн мусора с акватории Исети
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2016. С начала лета специалисты МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» ...26.09.2013 Работы по уборке прибрежной зоны Исети пройдут до 31 октября
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2013. МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» по заданию администрации ...