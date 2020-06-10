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Вчера, 18:01

С начала сезона в Исети собрано 2,5 тонны мусора

В рамках очистки прибрежной зоны реки Исеть с начала сезона собрано и вывезено на полигоны 2,5 т мусора, написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

«Ежегодно экологи очищают от мусора около 35 километров прибрежных участков. На этот год запланировано обследовать 16 участков и произвести порядка 280 выездов для очистки акватории. Подрядчик уже осуществляет сбор наплавного и древесного хлама, собирает мусор, застрявший в ветках деревьев и кустарниках, растущих вдоль берега над водной гладью. С начала сезона собрано и вывезено на полигоны 2,5 тонны мусора. В среднем же за сезон из воды достают около 30 тонн отходов. Работы будут длиться до наступления первых осенних заморозков», — написал А. Орлов.

В среднем с апреля по ноябрь из воды достают около 30 т отходов. Это позволяет не допустить заиления реки. Наибольшее количество мусора скапливается в реке весной, когда тает снег, отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Очисткой Исети занимаются две бригады по четыре человека. Обычно двое специалистов садятся в лодку и объезжают два-три участка (четыре-шесть километров). Каждый из участков они убирают от двух до шести раз в месяц. За день специалисты собирают по 50-70 килограммов хлама, после чего грузят его в мусоровозы, идущие до полигонов.
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