С начала сезона в Исети собрано 2,5 тонны мусора

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2020. Администрация Екатеринбурга выделила 2,5 млн руб. в 2020 году на очистку акватории реки ...07.04.2017 На чистку городского пруда Екатеринбурга потратят 998 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2017. Конкурс на очищение акватории городского пруда и реки Исеть в Екатеринбурге выиграло ...25.10.2016 В Екатеринбурге с акватории Исети собрали 2 тонны мусора
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2016. В Екатеринбурге специалисты МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» ...26.07.2016 С начала лета в Екатеринбурге собрали свыше 5,2 тонн мусора с акватории Исети
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2016. С начала лета специалисты МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» ...26.09.2013 Работы по уборке прибрежной зоны Исети пройдут до 31 октября
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2013. МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» по заданию администрации ...