Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...07.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 73 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2024 года. Курс доллара ...09.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2024 года. Курс ...17.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...16.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 16.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...