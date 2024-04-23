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Вчера, 09:43

Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 22.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 24,55 коп., до 90,40 руб., евро — на 28,71 коп., до 98,29 руб.
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