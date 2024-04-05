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Аренда «трешек» в Челябинске за апрель подорожала на 3,5%

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в апреле составила 21 тыс. 434 руб. За истекший месяц этот показатель снизился на 0,5%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Аренда «двушек» в столице Южного Урала за апрель подешевела на 3,1%, до 27 тыс. 854 руб. Средняя стоимость съема «трешек», наоборот, выросла — на 3,5%, до 37 тыс. 085 руб.

Среди исследованных городов РФ сильнее всего аренда трехкомнатных квартир подорожала в Улан-Удэ (плюс 15,8%), Смоленске (плюс 10,3%), Архангельске (плюс 10,1%), Махачкале (плюс 9,8%) и Новокузнецке (плюс 8,9%).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, предложение съемных квартир в стране стало падать. Он отмечает, что число свободных однокомнатных объектов за месяц сократилось на 5%, двухкомнатных — на 8%, трехкомнатных — на 12%.
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