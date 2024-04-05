Аренда «трешек» в Челябинске за апрель подорожала на 3,5%

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В Челябинске средняя стоимость аренды «однушек» за январь выросла на 1,7%

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УрБК, Челябинск, 13.10.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске с начала года подорожала на 4% (до 11 тыс. 499 ...

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УрБК, Челябинск, 09.04.2021. Аренда однокомнатных квартир в Челябинске в I квартале 2021 года подорожала на 2,8% (до 11 ...