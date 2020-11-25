Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в РФ за год снизился на 10%

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Во II квартале этого года число досрочных погашений кредитов россиян сократилось на 11% — до 1,02 млн договоров. «За ...

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УрБК, Москва, 09.09.2009. Российские банки в I полугодии 2009 года досрочно погасили кредиты ЦБ РФ без обеспечения на ...