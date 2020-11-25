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Вчера, 12:07

Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в РФ за год снизился на 10%

УрБК, Москва, 21.05.2024. В России за первые три месяца 2024 года досрочно погасили ипотечные кредиты на общую сумму 397,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 10%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.

Напомним, что в 2023 году сумма досрочно погашенных ипотек составила 2 трлн руб., в годовом выражении этот показатель вырос на 32%.

«С января по сентябрь прошлого года сумма досрочных погашений кредитов росла от квартала к кварталу, но в конце года по сравнению с III кварталом наблюдался спад на 7%, что нетипично для завершения года», — пояснил регулятор.

Такую динамику эксперты объясняют повышением в тот период ключевой ставки до 16%.
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