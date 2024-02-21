Средний Урал развивает экономическое сотрудничество с Наманганской областью

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 мая провел рабочую встречу с хокимом Наманганской области (Узбекистан) Шавкатом Абдуразаковым, в ходе которой обсуждалось развитие торгово-экономических проектов между регионами, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Насколько мне известно, ваше предприятие, выпускающее редукторы и насосное оборудование, рассматривает возможность открыть в Екатеринбурге свое представительство. Мы готовы оказать максимальную поддержку. В целом, такое представительство может стать первым шагом к открытию торгового дома Намангана в Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.



Также он сообщил, что в рамках запланированного совместного строительства объекта комплексной застройки «Наманган Нью Сити» Свердловская область готова обеспечить узбекских партнеров металлургической, кабельной продукцией, металлоконструкциями и электротехникой.



Хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве двух регионов.