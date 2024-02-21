Средний Урал развивает экономическое сотрудничество с Наманганской областью

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на рабочей встрече 20 февраля ...29.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Душанбе заключил договор о сотрудничестве с Горно-Бадахшанской автономной областью
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Душанбе 28 ...05.10.2023 Проект свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Сухой порт» представлен на Российско-Узбекском форуме
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. На III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани ...10.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман ...25.04.2023 Свердловская и Ферганская области подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области ...