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Вчера, 09:20

Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 21.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 33,36 коп., до 90,65 руб., евро — на 19,34 коп., до 98,58 руб.
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