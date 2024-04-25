Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 21.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 33,36 коп., до 90,65 руб., евро — на 19,34 коп., до 98,58 руб.