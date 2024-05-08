УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

Минфин: Прогрессивная шкала налогообложения не затронет граждан с невысокими доходами

УрБК, Москва, 20.05.2024. Прогрессивная шкала налогообложения, которую планируется ввести в России, не затронет граждан с невысокими доходами. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления в Госдуме.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы еще вырабатываем, [они] еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан, а касалось только тех, у кого высокие доходы. Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.

Ранее сообщалось, что Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы. До этого президент РФ Владимир Путин поручил реформировать налоговую систему до 2030 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.05.2024 Минфин РФ поднимет вопрос о налоговой реформе

УрБК, Москва, 08.05.2024. На следующей неделе Минфин планирует начать обсуждение с представителями бизнеса, Госдумой и ...

14.03.2024 Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы

УрБК, Москва, 14.03.2024. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума и ...

30.05.2019 Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%

УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц ...

16.03.2015 С 1 января 2016 года НДФЛ может быть повышен до 16%

УрБК, Москва, 16.03.2015. Законопроект о повышении с 1 января 2016 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с ...

18.02.2015 Правительство РФ предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения

УрБК, Москва, 18.02.2015. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (363)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18