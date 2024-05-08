Минфин: Прогрессивная шкала налогообложения не затронет граждан с невысокими доходами

УрБК, Москва, 08.05.2024. На следующей неделе Минфин планирует начать обсуждение с представителями бизнеса, Госдумой и ...

УрБК, Москва, 14.03.2024. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума и ...

Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы

УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц ...

Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%

С 1 января 2016 года НДФЛ может быть повышен до 16%

УрБК, Москва, 16.03.2015. Законопроект о повышении с 1 января 2016 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с ...