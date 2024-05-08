Минфин: Прогрессивная шкала налогообложения не затронет граждан с невысокими доходами

УрБК, Москва, 08.05.2024. На следующей неделе Минфин планирует начать обсуждение с представителями бизнеса, Госдумой и ...14.03.2024 Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы
УрБК, Москва, 14.03.2024. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума и ...30.05.2019 Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для иностранцев до 13%
УрБК, Москва, 30.05.2019. Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц ...16.03.2015 С 1 января 2016 года НДФЛ может быть повышен до 16%
УрБК, Москва, 16.03.2015. Законопроект о повышении с 1 января 2016 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с ...18.02.2015 Правительство РФ предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения
УрБК, Москва, 18.02.2015. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы ...