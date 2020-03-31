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Вчера, 10:43

Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы

УрБК, Москва, 14.03.2024. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума и правительство приступили к работе над новыми параметрами прогрессивной налоговой системы, пишет РИА «Новости».

По мнению А. Аксакова, повышенную ставку НДФЛ в 15% для физлиц можно применять начиная с годового дохода в 1 млн руб. По достижении годового дохода в 5 млн руб. она должна увеличиться до 20%. В отношении компаний должна быть «более гибкая система».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает правильным взимать налог по ставке 16% сверх заработка в 7 млн руб., а суммы свыше 10 млн руб. облагать по ставке 17%.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил реформировать налоговую систему до 2030 года.
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