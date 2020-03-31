Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы

УрБК, Москва, 31.03.2020. Бюджетный комитет Государственной думы уточнил правила, по которым будет взиматься подоходный ...17.05.2018 Госдума приняла добровольную отставку председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой
УрБК, Москва, 17.05.2018. Госдума приняла добровольную отставку председателя Счетной палаты (СП) Татьяны Голиковой, ...27.02.2015 Правительство РФ позволило регионам снизить налоговую нагрузку на бизнес
УрБК, Москва, 27.02.2015. Правительство РФ разрешило российским регионам понизить ставку по налогу на доходы с 6% до 1% ...18.02.2015 Правительство РФ предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения
УрБК, Москва, 18.02.2015. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении прогрессивной шкалы ...23.12.2014 Максимальная ставка по вкладам, не облагаемая налогом, может быть увеличена
УрБК, Москва, 23.12.2014. Максимальную ставку вклада, не облагаемую налогом на доходы, могут увеличить. Соответствующие ...