УрБК, Москва, 20.05.2024. Прогрессивная шкала налогообложения, которую планируется ввести в России, не затронет граждан ...

Минфин: Прогрессивная шкала налогообложения не затронет граждан с невысокими доходами

УрБК, Москва, 08.05.2024. На следующей неделе Минфин планирует начать обсуждение с представителями бизнеса, Госдумой и ...

УрБК, Москва, 14.03.2024. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума и ...

Госдума и правительство РФ приступили к разработке параметров прогрессивной налоговой системы

С 1 января 2016 года НДФЛ может быть повышен до 16%

УрБК, Москва, 16.03.2015. Законопроект о повышении с 1 января 2016 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с ...