В Свердловской области 21 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По прогнозам синоптиков, 21 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра со скоростью до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.



«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ведомства.