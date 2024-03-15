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В Свердловской области 21 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По прогнозам синоптиков, 21 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра со скоростью до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

«Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
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