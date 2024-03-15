В Свердловской области 21 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается ветреная погода. Об этом ...14.03.2024 Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...16.01.2024 Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 17 января
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В некоторых районах Среднего Урала 17 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом ...04.04.2022 На Среднем Урале 5 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. По данным синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...