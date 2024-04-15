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Вчера, 14:39

Челябинская область заняла четвертое место рейтинга по динамике зарплат среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 20.05.2024. Свыше половины населения Челябинской области будет получать зарплату в размере 100 тыс. руб. и более (с учетом покупательной способности в регионе) через 6,8 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим показателем Челябинская область заняла четвертое место рейтинга среди регионов Уральского федерального округа. Выше нее в списке по динамике зарплат оказались ЯНАО (0,5 года), ХМАО (3,3) и Свердловская область (6,5). Ниже — Тюменская (7) и Курганская (7,3) области.

Более четверти населения Южного Урала будет получать зарплату в размере 100 тыс. руб. и выше через 3,3 года, более 75% жителей региона — через 10,3 года.
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