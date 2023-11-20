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Вчера, 10:40

В Свердловской области более 75% населения будет получать зарплату в размере 100 тыс. рублей почти через 10 лет

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Свыше половины населения Свердловской области будет получать зарплату в размере 100 тыс. руб. и более (с учетом покупательной способности в регионе) через 6,5 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим показателем Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди регионов РФ. Меньше всего времени для получения зарплат в размере 100 тыс. руб. более 50% населения потребуется в ЯНАО (0,5 года), Чукотском автономном округе (3,1), Магаданской области (3,3), ХМАО (3,3) и Ненецком автономном округе (3,9).

Более четверти населения Свердловской области будет получать такую зарплату через 3,3 года, более 75% жителей региона — через 9,9 года.
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