Выручка свердловских санаториев за год выросла на 17%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в 2023 году сумма начислений за капремонт составила 12 млрд ...28.02.2024 Доход бюджета Свердловской области в 2023 году составил 448,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Доходная часть бюджета Свердловской области в 2023 году составила 448,5 млрд руб., что ...19.01.2024 Свердловские налогоплательщики внесли в консолидированный бюджет РФ 753,3 млрд рублей в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По итогам 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ ...29.06.2021 Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов
Краснодарский край может потерять до 55 млрд руб. из-за новых ограничительных мер для туристов. Об этом рассказали ...29.06.2021 Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов
УрБК, Москва, 29.06.2021. Краснодарский край может потерять до 55 млрд руб. из-за новых ограничительных мер для ...