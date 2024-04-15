Выручка свердловских санаториев за год выросла на 17%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Санатории Свердловской области в 2023 году получили выручку в размере 3 млрд 376 млн руб., что на 17% больше, чем в предыдущем году. Совокупная прибыль в прошлом году составила 43 млн руб. Об этом сообщает портал бронирования санатории-россии.рф.



В целом по Уральскому федеральному округу санатории в 2023 году заработали 13,7 млрд руб., что на 27% больше, чем в 2022 году.



Всего в 2023 году санатории посетили 7 млн россиян. В топ-3 регионов вошли Краснодарский край (60 млрд руб.), Ставропольский край (42 млрд руб.) и Крым (13,5 млрд руб.).



По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений в последние годы не просто временное явление, а долгосрочный восходящий тренд.