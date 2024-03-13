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Администрация Екатеринбурга выявила 165 «серых» арендаторов нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. За прошедший год администрация Екатеринбурга выявила 165 не платящих налоги арендаторов в нестационарных торговых объектах (НТО). Они сдавали налоговые декларации с нулевым доходом, рассказал директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин на заседании комиссии городской думы по экономическому развитию.

По его словам, такие арендаторы, помимо того, что не платят налоги, еще и нанимают работников неофициально, чтобы не делать отчислений в пенсионные фонды. Кроме того, они продают контрафактные и безакцизные алкоголь и сигареты.

Это стало возможным благодаря лазейке в законодательстве, позволяющей сдать сам киоск в субаренду (землю под киоском сдавать в субаренду нельзя). Муниципалитет может контролировать деятельность арендатора, но отношения субарендатора с арендатором администрации города уже неподконтрольны.

«Наше предложение состоит в том, чтобы напрямую запретить не только передавать землю третьим лицам, но и вести им торговлю на ней. По сути, мы просто уточняем формулировки федерального закона», — объяснил Максим Чаплыгин. Данное предложение поддержала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
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