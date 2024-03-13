Администрация Екатеринбурга выявила 165 «серых» арендаторов нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...09.02.2024 В Екатеринбурге могут повысить размер аренды за размещение нестационарных торговых объектов
Власти Екатеринбурга предложили повысить стоимость аренды для нестационарных торговых объектов, в зависимости от места ...09.02.2024 В Екатеринбурге могут повысить размер аренды за размещение нестационарных торговых объектов
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Власти Екатеринбурга предложили повысить стоимость аренды для нестационарных торговых ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...25.02.2013 Прокуратура выявила нарушения прав малого и среднего бизнеса администрацией Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2013. В ходе проверки соблюдения прав предпринимателей малого и среднего бизнеса прокуратура ...