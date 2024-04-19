Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — снизился на 12 коп.

УрБК, Москва, 17.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2024 года. Курс доллара США вырос на 6,34 коп., до 90,98 руб., евро — снизился на 12,02 коп., до 98,77 руб.