Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — снизился на 12 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2024 года. Курс ...12.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — снизился на 55 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2024 года. Курс ...05.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2024 года. Курс доллара ...03.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 15 коп.
УрБК, Москва, 03.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2024 года. Курс доллара ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...