В Екатеринбурге бывший бухгалтер магазина обвиняется в хищении почти 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Екатеринбурге задержан местный житель по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Согласно материалам дела, подозреваемый с 2015 года работал бухгалтером в магазине, специализирующемся на розничной торговле одеждой. Однако в прошлом году он внезапно уволился по причине проблем с документацией.



В ходе инвентаризации, проведенной после того, как руководитель магазина обратился в полицию, были выявлены многочисленные переводы денежных средств некоему ООО, с которым в действительности никаких сделок не заключалось. Кроме того, выяснилось, что учредителем и директором данного ООО является сам подозреваемый.



Расследование показало, что в период с 2015 по 2020 год с расчетного счета торговой точки на счет фирмы бухгалтера по фиктивным накладным было перечислено более 6,8 млн руб.



Задержанный дал признательные показания и пояснил, что лично подделывал документы, подтверждающие поставки товара, и, пользуясь доверием, подписывал их у руководителя. Он раскаялся и обещал возместить ущерб.



В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.