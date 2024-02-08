В Екатеринбурге бывший бухгалтер магазина обвиняется в хищении почти 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись ...13.04.2023 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...14.09.2021 В Екатеринбурге управляющего магазином подозревают в хищении из кассы почти 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. В Екатеринбурге управляющего магазином подозревают в хищении из кассы 294 тыс. руб., ...19.04.2019 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в попытке взлома банкомата
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2019. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в попытке кражи при помощи газосварочного ...25.03.2014 В Асбесте задержан подозреваемый в растрате средств банка в особо крупном размере
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2014. В Асбесте сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ...