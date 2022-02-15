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Вчера, 17:44

Более 50% россиян жалуются на переработки

УрБК, Москва, 17.05.2024. 56% опрошенных сервисами «Работа.ру» и «Подработка» россиян полагают, что им приходится перерабатывать, пишет «Коммерсантъ».

В опросе участвовали 3,5 тыс. экономически активных пользователей старше 18 лет со всей России. 32% респондентов заявили, что они не часто вынуждены перерабатывать, а 12% ответили, что вообще не делают этого.

Чаще всего с переработками сталкиваются сотрудники сферы транспорта и логистики (71%). На втором месте сферы производства и агропрома (59%), на третьем — ритейл и торговля (54%).

Больше перерабатывают мужчины (16%), а не женщины (11%). 46% респондентов не получает доплату за переработки. Около 12% могут взять часы переработки для отдыха без компенсации, 19% опрошенных крайне редко получают компенсации за переработки, а 23% россиян всегда предоставляют за них оплату. В сфере производства и агропрома переработки оплачиваются 41% опрошенных, в строительстве — 33%.
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