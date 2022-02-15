Более 50% россиян жалуются на переработки

УрБК, Москва, 15.02.2022. Больше половины опрошенных россиян (64%) заявили о том, что их семьи не имеют сбережений. Об ...28.09.2021 Более трети жителей Свердловской области не получают удовольствия от своей работы
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Данные очередного исследования одной из самых известных онлайн-платформ по поиску ...19.11.2019 Почти 20% россиян сообщили о снижении своей зарплаты в 2019 году
УрБК, Москва, 19.11.2019. Более половины (57%) опрошенных россиян сообщили, что размер их зарплаты в 2019 году не ...10.01.2019 В 2019 году более трети россиян планируют провести свой отпуск у водоема
УрБК, Москва, 10.01.2019. В 2019 году более 36% россиян собираются провести отпуск у водоемов. Об этом свидетельствуют ...08.04.2016 Почти половина россиян, работающих по найму, получает менее 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 08.04.2016. Почти половина россиян, работающих по найму, получает зарплату меньше 20 тыс. руб. в месяц ...