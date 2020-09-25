Бывшего следователя полиции Екатеринбурга обвинили в подделке 35 протоколов

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2020. В Свердловской области Верхнесалдинская прокуратура утвердила обвинительное заключение ...11.02.2019 В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении изъятой алкопродукции на сумму 11,6 млн рублей
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших ...11.02.2019 В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении изъятой алкопродукции на сумму 11,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.02.2019. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...30.10.2018 В Челябинске перед судом предстанут двое полицейских по обвинению в сбыте 1 млн бутылок водки
УрБК, Челябинск, 30.10.2018. В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении двух ...10.07.2015 Следователя полиции Екатеринбурга приговорили к 8,5 годам колонии за фальсификацию уголовного дела и вымогательство
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2015. Суд приговорил бывшего следователя отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу к ...