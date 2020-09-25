Бывшего следователя полиции Екатеринбурга обвинили в подделке 35 протоколов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-начальника отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследованию преступлений ОП № 15 городского УМВД России. Женщину обвиняют по части 2 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем», сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры.



С августа 2018 по сентябрь 2019 года женщина, по версии следствия, подделала 29 протоколов допроса и шесть протоколов опознания. В результате трех человек обвинили по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.



В 2022 году женщину уже привлекали к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, суд признал ее виновной, но наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.