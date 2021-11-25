Цифровой профиль Центробанка пополнился на 42 услуги для юридических лиц

УрБК, Москва, 17.05.2024. Цифровой профиль ЦБ РФ пополнился на 42 услуги для юридических лиц (всего их стало 45), на четыре — для физических лиц (47), сообщает Telegram-канал регулятора.



Цифровой профиль — это сервис, который позволяет финансовым организациям получать информацию о своих клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги онлайн. Расширение перечня позволяет гражданам получать услуги от негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, Агентства по страхованию вкладов и других организаций онлайн.



«В настоящее время услуги гражданам оказывают 126 финансовых организаций (в том числе 68 банков), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 3 финансовые организации (в том числе 2 банка). Еще более 100 участников финансового рынка находятся на разных этапах интеграции с инфраструктурой Цифрового профиля», — отметили в пресс-службе ЦБ.