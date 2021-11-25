Цифровой профиль Центробанка пополнился на 42 услуги для юридических лиц

ЦБ развивает сервис по дистанционному взаимодействию между гражданами и финансовыми организациями ...29.03.2021 В России появится единая база сведений о мигрантах
УрБК, Москва, 29.03.2021. В России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, включающую их ...20.05.2020 СКБ-банк в числе первых подключил Цифровой профиль гражданина
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. СКБ-банк стал участником проекта Цифровой профиль гражданина. Банк одним из первых на ...18.12.2019 К Системе быстрых платежей подключились 33 российских банка
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. По состоянию на 18 декабря к Системе быстрых платежей (СБП) подключились 33 российских ...26.02.2019 Минкомсвязи предложило банкам протестировать цифровой профиль россиян
УрБК, Москва, 26.02.2019. Минкомсвязи предложило Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф Банку» и еще нескольким банкам принять ...