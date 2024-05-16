16 мая на площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел второй день Всероссийского финансового форума «Финмаркет». Организаторами форума выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Генеральным партнером стал Сбербанк, стратегическим партнером — «Контур». Также поддержку мероприятию оказал Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов, в частности, представил
на форуме сервисы для бизнеса, имеющиеся в распоряжении банка.
С основными докладами во второй день форума выступили управляющий Центром технологий Метаверса Сбера Максим Козлов и футуролог, технологический аналитик Евгений Кузнецов. В рамках секции «Бизнес будущего» эксперты рассказали о трендах развития цифровой экономики — от маркетинга и рекламы до космической логистики и «зеленой» энергетики.
М. Козлов рассказал о том, что все больше мировых брендов пользуются цифровыми маскотами (фирменные персонажи торговой марки, к примеру, Сберкот), которые становятся полноценными амбассадорами. Например, для них студии производят полноценный сюжетный контент, цифровые «блогеры» имеют миллионные аудитории в соцсетях. «Цифровые люди», как назвал их эксперт (фотореалистичные изображения людей), представляют такие известные бренды, как T-Mobile, BMW и другие.
Также многие мировые бренды интегрируются в игровую индустрию, поскольку там активно проводят время несовершеннолетние пользователи — будущие и настоящие их клиенты. К примеру, на игровой онлайн-платформе Roblox ежедневно проводят по 2,3 часа 65,5 млн пользователей. Компания Nike создала на этой платформе собственную брендированную площадку. Автопроизводитель BMW и кинокорпорация The Walt Disney Company, производитель конструкторов Lego интегрировались в онлайн-игру Fortnite.
Сбербанк в настоящее время создает кластер сервисов и технологий, позволяющих без каких-либо специальных знаний создать своего собственного виртуального амбассадора.
«Например, Visper.tech помогает создать цифрового персонажа для любого товара. Это доступно и позволяет без съемки, без найма оператора создать видеоконтент. Достаточно загрузить сценарий в сервис и получить готовый ролик. Мы работаем над тем, чтобы технологии стали доступнее для бизнеса», — рассказал М. Козлов.
К примеру, технология naviar SDK позволяет реализовать на сайте AR навигацию (дополненная реальность в навигации). Эту технологию уже реализовали в музее-панораме, посвященном Сталинградской битве.
Как рассказал УрБК М. Козлов, возможностями Сбера в данном направлении уже воспользовались «М-Видео», МТС, а в перспективе этим заинтересуются десятки российских компаний. «Мы уже создали около 15 таких проектов», — рассказал он.
По словам Е. Кузнецова, в сфере инвестиций есть свои «три кита»: искусственный интеллект, метаверса и покорение космоса. «Мы, как инвесторы, охотимся за такими процессами, где возможно радикальное изменение жизни, радикальный прорыв. Это настолько мощные процессы, что они меняют баланс государств», — заявил эксперт.
При этом, по его словам, нужно понимать, что цикл жизни таких процессов становится все более коротким. «Паровой энергии понадобилось 100 лет, электричеству — 50, интернету — 20, а ИИ — пять-семь лет, из которых три года уже прошло. Когда появляются новые технологии, они настолько все меняют, что общество и государство этому сопротивляются. Для таких перспективных процессов характерен волнообразный рост, который проламывает, прорывает барьеры», — рассказал он.
Е. Кузнецов описал основные тренды развития мировой экономики: развитие ИИ и нейросетей, роботизацию, применение цифровых технологий в медицине, «зеленую» энергетику и космическую отрасль.
К примеру, при сохранении существующих климатических тенденций через 10 лет в широтах от юга Канады до севера Австралии люди уже не смогут работать на улице днем из-за жаркого климата. Соответственно, миллиарды людей могут остаться без работы и будут стремиться сменить место жительства на более климатически благоприятные территории. Уже сейчас на работы, связанные с климатической повесткой, в мире тратится 120-200 трлн долл. США. И мировым лидером «зеленой революции» является Китай, занимающийся этим последние 20 лет.
Что касается сферы роботизации и использования искусственного интеллекта (ИИ), Е. Кузнецов рассказал, что уже существует кейс применения ИИ в качестве директора компании, что позволило повысить эффективность организации на 20%. В ближайшие 10 лет роботы и ИИ будут максимально внедрены в мировые экономические процессы, что приведет к кардинальной трансформации всей системы. Однако не стоит думать, что роботы отберут рабочие места у людей, отметил эксперт. Люди и роботы будут работать по разным специализациям — там, где они эффективнее (к примеру, организовать работу «зеленой» энергетической системы сможет только ИИ, у человека на это не хватит возможностей).
Не менее важно для России и освоение космоса. По словам Е. Кузнецова, в настоящее время разработки Илона Маска сумели значительно удешевить стоимость килограмма груза на орбиту, что сделало эту сферу доступнее для производства и бизнеса (к примеру, на орбите уже печатают искусственные мениски для трансплантации). В настоящее время США и Китай ведут гонку, какая страна первой установит завод по добыче полезных ископаемых на Луне. В будущем человечество будет добывать редкие металлы (никель, платину и другие) на астероидах. Поэтому России нужно удерживать свои позиции в сфере освоения космоса.
«У России существуют перспективы по всем обозначенным технологическим фронтам, потому что в последнее десятилетие у нас в стране сложилось эффективное предпринимательское сообщество, которое работает по всем направлениям. Однако существуют две проблемы: в России очень слабый венчурный рынок (и в последнее время он слабеет еще сильнее). А во-вторых, в РФ очень жесткое регулирование. Хотя здесь наблюдаются положительные подвижки. Но все же бизнес-среда в России не вполне благоприятна для технологического предпринимательства. Если мы эту проблему решим, то Россия сумеет добиться успеха», — рассказал УрБК Е. Кузнецов.Фото предоставлены Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства