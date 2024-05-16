Бизнес будущего

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. 16 мая в на площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге продолжил работу ...

На форум «Финмаркет» в Екатеринбурге зарегистрировалось 6 тыс. участников

УБРиР представит свои бизнес-сервисы на форуме ФИНМАРКЕТ-2024

ММК поучаствовал в онлайн-конференции Global CIO «ИТ в металлургии. Новые вызовы»

УрБК, Магнитогорск, 30.11.2020. В настоящее время в Группе ПАО «ММК» работает порядка ста программных роботов. Об этом ...