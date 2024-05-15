Эксперты рассказали екатеринбургскому бизнес-сообществу о развитии цифровой индустрии

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. 16 мая в на площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге продолжил работу Всероссийский финансовый форум «Финмаркет». Организаторами форума выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.



Ключевыми участниками стали управляющий Центром технологий Метаверса Сбера Максим Козлов и футуролог, технологический аналитик Евгений Кузнецов. В рамках секции «Бизнес будущего» эксперты рассказали о трендах развития цифровой экономики — от маркетинга и рекламы до космической логистики и «зеленой» энергетики.



Так, М. Козлов рассказал о том, что все больше мировых брендов пользуются цифровыми маскотами (фирменные персонажи торговой марки, к примеру, Сберкот), которые становятся полноценными амбассадорами. Например, для них студии производят полноценный сюжетный контент, цифровые «блогеры» имеют миллионные аудитории в соцсетях. Также многие мировые бренды интегрируются в игровую индустрию, поскольку там активно проводят время несовершеннолетние пользователи — будущие их клиенты. К примеру, на игровой онлайн-платформе Roblox ежедневно проводят по 2,3 часа 65,5 млн пользователей. Компания Nike создала на этой платформе собственную брендированную площадку.



Е. Кузнецов описал основные тренды развития мировой экономики: развитие ИИ и нейросетей, роботизацию, применение цифровых технологий в медицине, «зеленую» энергетику и космическую отрасль. К примеру, при сохранении существующих климатических тенденций через 10 лет в широтах от юга Канады до севера Австралии люди уже не смогут работать на улице днем из-за жаркого климата. Соответственно, миллиарды людей могут остаться без работы и будут стремиться сменить место жительства на более климатически благоприятные территории. Уже сейчас на работы, связанные с климатической повесткой, в мире тратится 120-200 трлн долл. США. И мировым лидером «зеленой революции» является Китай, занимающийся этим последние 20 лет.