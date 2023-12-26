Гордума Екатеринбурга начала рассматривать отчет о выполнении бюджета муниципалитета в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы рассмотрела отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I квартал 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Согласно документу, доходная часть бюджета составила 15 трлн 933 млн руб., или 20,8% от плана, расходная — 15 трлн 727 млн руб., или 20% от утвержденного плана. Большая часть средств (51,4%) была отдана сфере образования, 8,4% — сфере социальной поддержки граждан, 4,4% — физической культуре и спорту.



«Члены комиссии приняли решение о включении вопроса об отчете об исполнении главного финансового документа за первый квартал 2024 года в проект повестки очередного заседания Екатеринбургской городской думы», — говорится в сообщении пресс-службы.