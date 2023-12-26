Гордума Екатеринбурга начала рассматривать отчет о выполнении бюджета муниципалитета в I квартале 2024 года

Депутаты Екатеринбургской городской думы 26 декабря утвердили проект бюджета города на 2024 год и плановый период ...26.12.2023 Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Депутаты Екатеринбургской городской думы 26 декабря утвердили проект бюджета города на ...21.12.2023 Комиссии думы Екатеринбурга согласовали проект бюджета города ко второму чтению
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Постоянные комиссии Екатеринбургской городской думы завершили согласование проекта ...24.11.2023 За 9 месяцев 2023 года бюджет Екатеринбурга исполнен на 70,3%
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы ...19.04.2012 Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила исполнение бюджета города за 2011 год
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2012. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал ...