За 9 месяцев 2023 года бюджет Екатеринбурга исполнен на 70,3%

Заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь во ...26.11.2014 Депутаты ЕГД утвердили отчет администрации Екатеринбурга об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании 25 ноября обсудили итоги ...25.11.2013 Администрация Екатеринбурга представила отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Администрация Екатеринбурга представила отчет об исполнении городского бюджета за ...23.04.2012 Депутаты екатеринбургской думы рассмотрят отчет об исполнении бюджета города за 2011 год
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2012. Депутаты Екатеринбургской городской думы на очередном заседании во вторник, 24 апреля ...19.04.2012 Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила исполнение бюджета города за 2011 год
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2012. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал ...