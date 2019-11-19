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За 9 месяцев 2023 года бюджет Екатеринбурга исполнен на 70,3%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы рассмотрела отчет об исполнении бюджета города за девять месяцев 2023 года. Документ был представлен администрацией муниципалитета.

Согласно документу, за данный период доходная часть бюджета города составила 50 млрд руб., расходная — 48,5 млрд руб., или 70,3% к утвержденному плану.

Наибольший удельный вес в бюджете города традиционно занимают расходы на образование. На них приходится почти половина всех затрат — 49%. Сфера национальной экономики занимает 25,7% всех расходов, жилищно-коммунальное хозяйство — 4,8%, культура — 3,4%, физическая культура и спорт — 3,6%.

Члены комиссии единогласно приняли представленный отчет об исполнении главного финансового документа за девять месяцев 2023 года и проголосовали за включение вопроса в проект повестки очередного заседания Екатеринбургской городской думы.
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